البايرن يحتفل بـ «اللقب التاسع» في ليلة «المهرجان»

برلين (أ ف ب)

احتفل بايرن ميونيخ بالفوز بلقبه التاسع توالياً بفوز كبير على بروسيا مونشنجلادباخ بسداسية، رغم حسم اللقب قبل المباراة التي استعرض فيها 6-0 بفضل ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزج أمام مضيفه بروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

حُسمت الأمور لمصلحة بايرن قبل أن يدخل لقاء مونشنجلادباخ بما أنه بقي متقدماً بفارق سبع نقاط على لايبزج، بفضل هدية غريمه دورتموند وهدفين من الإنجليزي جايدون سانشو، ثانيهما في الدقيقة 87 حين كان التعادل سيد الموقف 2-2 بعدما كان الوصيف متخلفاً 0-2.

وأكد النادي البافاري الذي يودع في نهاية الموسم مدربه هانزي فليك ليحل بدلاً منه مدرب لايبزج يوليان ناجلسمان، أحقيته بالتتويج بفوز استعراضي على مونشنجلادباخ، موسعاً الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط.

ورغم غيابه لأربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، عاد هداف بايرن ليفاندوفسكي ليضرب مجدداً وأضاف السبت ثلاثية عزز بها به صدارته لترتيب الهدافين برصيد 39 هدفاً.

وتبقى مباراتان أمام ليفاندوفسكي لمحاولة الوصول إلى الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في موسم واحد والمسجل باسم «مدفعجي» بايرن جيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً خلال موسم 1971-1972.