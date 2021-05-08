برشلونة وأتلتيكو يخدمان الريال!

مدريد (أ ف ب)

أسدى برشلونة وأتلتيكو مدريد خدمة كبيرة إلى غريمها ريال مدريد لخطف صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن اكتفيا بالتعادل السلبي اليوم في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وفشل أتلتيكو في تعزيز صدارته وحسم القمة ما كان سيقربه أكثر من لقبه الأول في «الليجا» منذ العام 2014، لا بل أسدى خدمة كبيرة إلى جاره ريال الذي سيخطف الصدارة قبل ثلاث مراحل من النهاية في حال حسمه المواجهة الصعبة ضد ضيفه إشبيلية غداً على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 77 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وثلاث عن ريال مدريد، إلا أن الأخير سيتصدر في حال فوزه غدًا نظرًا لتفوقه في المواجهتين المباشرتين على جاره (فوز وتعادل). وفشل أتلتيكو في إبقاء مصيره بين يديه باكتفائه بالتعادل، علمًا بأنه لم يخسر أمام برشلونة منذ ديسمبر 2019 (فوزان وتعادلان) وتفوق بهدف نظيف على منافسه في أول مباراة جمعتهما هذا الموسم، بعد أن بدا مع بداية العام في موقع مؤات نحو تحقيق اللقب بابتعاده بفارق أكثر من تسع نقاط عن أقرب منافسيه.

وكان برشلونة أهدر فرصة انتزاع الصدارة وأخذ الأفضلية في السباق حين خسر على أرضه أمام غرناطة 1-2 الأسبوع الماضي في مباراته المؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين. وخاض النادي «الكتالوني» المباراة بغياب مدربه الهولندي رونالد كومان الموقوف لمباراتين بسبب طرده في الخسارة أمام غرناطة لعدم احترام الحكم، وغاب عن الفوز ضد فالنسيا نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم أن مصير لقب «الليجا» بات بين يدي ريال مدريد، إلا أن المنافسة ستبقى محتدمة حتى الأمتار الأخيرة، إذ يبدو مسار برشلونة الأسهل على الورق كونه يتواجه في المراحل الثلاث الأخيرة مع ليفانتي وسلتا فيجو وإيبار.

أما أتلتيكو، فيصطدم بريال سوسييداد الخامس في أصعب مباراة له على أن يلتقي بعدها أوساسونا وبلد الوليد.

أما ريال في حال تخطيه عقبة إشبيلية، وبعد لقاء غرناطة الثامن في المرحلة المقبلة، سينتقل رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى «الباسك» لمواجهة أتلتيك بلباو قبل اختتام الموسم ضد العنيد فياريال.