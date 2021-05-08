هاميلتون ينطلق من المركز الأول للمرة 100 في مسيرته

برشلونة (أ ف ب)

سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين للمرة الـ100 في مسيرته المتوجة بسبعة ألقاب حتى الآن، وذلك بإنهائه التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا-1، في المركز الأول.

وتقدم هاميلتون الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم بعد فوزه بسباقين من أصل ثلاثة، على منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ضئيل جداً بلغ 0,036 ثانية فقط، فيما جاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً.

وعزز هاميلتون رقمه القياسي من حيث عدد الانطلاقات من المركز الأول، بتقدمه على الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر بفارق 32 انطلاقاً من الخط الأول، لكنه قال: سأتذكر دائماً هذه المرة بما أنها المئة في مسيرتي.

وتابع: لا أصدق أني سأنطلق من المركز الأول للمرة 100، هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جميع العاملين في المصنع الذين يرفعون مستوى الأداء جولةً تلو الأخرى، نحن لا نستسلم أبداً، وأحظى بدعمٍ مذهلٍ من مرسيدس، العمل مع هذا الفريق أشبه بالحلم بصراحة. وبعد ثلاثة سباقات على بداية الموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب بفارق ثماني نقاط عن فيرستابن الذي يعتبر المنافس الأبرز له هذا الموسم.