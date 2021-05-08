ختام ناجح لـ «رمضانية الأحداث» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي فعاليات الدورة الرياضية الرمضانية للأحداث، والتي تضمنت العديد من البطولات مثل بطولة الجري الثابت، وبطولة الدراجات، واللياقة والتحدي، التي نظمتها إدارة رعاية الأحداث مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. وأكد العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث، أهمية الرياضة ودورها الكبير في العملية التأهيلية للأحداث، حيث تشجع الحدث على شغل وقت فراغه بما ينفعه نفسياً وجسدياً.وأشار إلى تفاعل الأحداث بحماسة كبيرة مع الأنشطة الرياضية، والتي أسهمت في تفريغ طاقاتهم وتعزيز التفكير الإيجابي وزيادة القدرات في إيجاد الحلول الفعالة لما قد يعترضهم من معوقات في مختلف جوانب حياتهم، بما يسهم بدور كبير في دمج الأبناء الأحداث مع المجتمع من جديد. وفي ختام الحفل كرمت إدارة رعاية الأحداث الفائزين ووزعت الجوائز عليهم.