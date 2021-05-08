دورتموند يهدي بايرن ميونيخ اللقب 31 في «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

توج نادي بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد مستفيداً من فوز بروسيا دورتموند على ضيفه لايبزج 3-2 اليوم في المرحلة الثانية والثلاثين، وذلك قبل مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم.

وتوج البايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين، حيث جاء لقبه الأول في عام 1932 ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة «البوندسليجا» في موسم 1963-1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في «البوندسليجا» تحت قيادة المدرب هانز فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي، لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق في 2013. وتضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي أيضاً، الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب ألقاب عدة أخرى.