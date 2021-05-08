«الجولة 26» للدوري في العاشرة مساء الثلاثاء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن تحديد الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لانطلاق جميع مباريات «الجولة 26» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، التي تخطف الأنظار، لتحديد هوية الفريق الذي يتوج باللقب، بعدما انحصرت المنافسة بين الجزيرة وبني ياس، حيث قررت الرابطة إقامة حفل التتويج في ملعب الفريق الفائز باللقب.

ومن جهة أخرى أكدت الرابطة، حرصها على أن تنطلق جميع المباريات بتوقيت واحد، من أجل مبدأ تساوي الفرص، في ظل مواصلة المنافسة بين الفرق على بقية المراكز على لائحة الترتيب عموماً، والهروب من منطقة الهبوط على وجه التحديد، ومن جانب آخر من أجل مراعاة وجود مراسم تتويج للفريق الذي يتوج باللقب، خصوصاً أن المباريات تقام خلال رمضان المبارك.