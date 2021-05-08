5 أندية تتسابق على مقاعد «دوري الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

مع تأجل حسم لقب دوري الخليج العربي، والترتيب النهائي لفرق البطولة، يستمر صراع من نوع آخر بين الجزيرة، وبني ياس، والشارقة، وشباب الأهلي، والنصر من أجل التأهل إلى «نسخة 2022»، لدوري أبطال آسيا، والتي يحتفظ بها «دورينا» بنفس عدد مقاعده من دون تغيير«2+2»، ما يعني تأهل بطل الدوري، بالإضافة إلى الكأس مباشرة إلى مرحلة المجموعات، فيما يشارك

صاحبا المركزين الثاني والثالث بالدوري في تصفيات الدور التمهيدي المؤهلة لدوري الأبطال.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حسم مقاعد الأندية المشاركة في الأبطال، لـ «نسختي 2021 و2022 مع إعلان تصنيف نوفمبر 2019، والذي شهد حلول «دورينا» في المركز السابع قارياً، والرابع على الغرب، وبالتالي ضمن مقعدين مباشرين في المجموعات، ومثلهما في التصفيات.

وعلى الجانب الآخر ووفق الوضع الحالي لشكل المنافسة على قمة دورينا وكأس رئيس الدولة، يكون هناك 5 فرق تتنافس على مقاعد آسيا، منها 4 تتسابق على مقعدين مباشرين بـ «المجموعات»، وهما شباب الأهلي والنصر، اللذان يخوضان نهائي الكأس، والبطل يصعد مباشرة إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة، بالإضافة إلى سباق الجزيرة وبني ياس على لقب الدوري، الذي تم تأجيل حسمه حتى «الجولة 26».

وإذا كان المقعد المباشر هدفاً لأربعة أندية «الجزيرة وبني ياس» في الدوري، و«شباب الأهلي والنصر» في الكأس، فإن الوصول للدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، يصبح الوضع المنطقي لوصيف الدوري، الجزيرة أو بني ياس، بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث والذي يتصارع عليه الشارقة «48 نقطة» وشباب الأهلي «47 نقطة».

من جهة ثانية، يتوقع أن تكون مقاعد التصفيات، أصعب كثيراً خلال النسخة المقبلة وما تليها، وذلك بسبب وجود مشروع تتم دراسته في أروقة الاتحاد الآسيوي خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يغير شكل المنافسة، خصوصاً في الدور التمهيدي المتوقع أن يزداد صعوبة مع النسخة المقبلة، حيث يدرس الاتحاد زيادة مباريات الدور التمهيدي والفرق المتنافسة فيه، مع تقليص عدد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات مع النسخة المقبلة.

وتفيد المتابعات أن الاتحاد الآسيوي يدرس إلغاء نظام الـ 40 فريقاً الذي تم تطبيقه هذا الموسم، والعودة إلى النظام السابق بمشاركة 32 فريقاً تُقسم إلى 4 مجموعات في الغرب ومثلهما في الشرق، بدلاً من 5 مجموعات، فيما ترى بعض الآراء الفنية في الاتحاد الآسيوي، بإبقاء الوضع كما هو عليه لعدد نسختين على الأقل، ومن ثم تقييم مستوى البطولة فنياً، واتخاذ قرار التقليص من عدمه لاحقاً، وهو ما يتضح بصفة نهائية في نوفمبر المقبل، على هامش اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية، وقبل الإعلان عن توزيع مقاعد دوري الأبطال، لـ «نسخة 2023».