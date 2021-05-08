بالهول الفلاسي: الشغف يتجدد مع نهائي «الكأس الأغلى»

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، مبدياً سعادته بوصول الموسم الكروي إلى محطته الختامية بنجاح، وقال: إن الشغف يتجدد مرة أخرى مع إقامة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بنسختها رقم 44، خاصة أن لكل منا ذكرياته التي لا تنسى مع البطولة الغالية، التي تعد إحدى أقدم المنافسات الرياضية على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام ومتابعة قوية من الجمهور الرياضي عموماً، ومن محبي كرة القدم تحديداً على امتداد مساحة الوطن.

وأضاف: البطولة التي انطلقت في عام 1974 لها مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات، فهي تحمل اسم رئيس دولتنا الحبيبة، وقد استطاعت أن تؤسس حضوراً قوياً تخطى صداه حدود الدولة، ليصل إلى جمهور الكرة والإعلام في المنطقة العربية، ويعود الفضل في هذا إلى الاهتمام الكبير من إدارة اتحاد الكرة، وحسن التنظيم والمستوى المتميز للمسابقة.

واليوم تتجه الأنظار إلى نسخة جديدة تكتسب أهميتها من كونها تقام بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، ومرور خمسين عاماً على تأسيسها، خمسين عاماً حققت فيها الإمارات إنجازات مهمة في مجال الرياضة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي حرصت على أن يكون لأبناء الإمارات حضور متميز في كافة المحافل والمناسبات الرياضية والإقليمية والعالمية، ونحن نفخر اليوم بكون الإمارات الوجهة المفضلة عالمياً لاستضافة العديد من البطولات الدولية المهمة والفعاليات الرياضية الكبرى، التي تعزز من حضورها في ركب الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف معاليه: هذا العام ستتجه الأنظار مرة أخرى إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وهو أحد أحدث وأفضل الملاعب على مستوى العالم، وليس فقط الدولة والمنطقة، حيث يستضيف المباراة النهائية للبطولة الغالية بين فريق شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، وصاحب أول كأس للبطولة، وفريق النصر الذي سبق له أن حقق الفوز أربع مرات باللقب، آخرها في عام 2015.

وبهذه المناسبة أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الإمارات، من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة في الدولة، مؤكداً أهمية الشراكة والتنسيق بين الهيئة والاتحاد، من أجل توفير سبل ومقومات النجاح للرياضة الأكثر شعبية في الدولة، كما أتمنى من الجمهور الذي يحضر المباراة أن يلتزم بتعليمات البروتوكول الصحي، في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وأن يقدم الفريقان الكبيران مباراة تترجم حجم التطور والتقدم الذي وصلت له الدولة في هذا المجال، وبما يتناسب مع تاريخ الناديين الحافل بالألقاب والبطولات.