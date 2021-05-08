«الأوائل» في ذاكرة الكأس

أبوظبي (الاتحاد)

قبل المباراة المرتقبة بين شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والمقررة يوم الأحد المقبل، باستاد هزاع بن زايد في العين، هناك العديد من الأرقام والإحصائيات التي ترتبط بالبطولة.

- بطولة 1974-1975 تعد أول نسخة من كأس رئيس الدولة، وأقيمت بمشاركة 12 فريقاً هي: الأهلي، النصر، الشعب، الشباب، الشارقة، عجمان، الوصل، العين، الإمارات، الجزيرة، أبوظبي، العربي.

- التقى الوصل وعجمان في أول مباراة بتاريخ المسابقة، وكانت في دور الـ16 وأقيمت باستاد دبي 20 مارس 1975، وفاز بها عجمان 3-2.

- سجل علي سعيد لاعب عجمان أول هدف في تاريخ البطولة، وذلك في الدقيقة 20 من مباراة عجمان والوصل.

- يعد الدولي فريد عبدالرحمن أول حكم يدير مباراة في الكأس، لعجمان والوصل وانتهت 3-2 لمصلحة عجمان.

- الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية للمرة الأولى في مباراة الشعب والعين ضمن دور الـ16 للبطولة موسم 1974-1975، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وفاز الشعب 5-4 بضربات الترجيح.

- أول نهائي أقيم 11 أبريل 1975، وجمع الأهلي والنصر على استاد دبي وفاز الأهلي 2-0.

- أحرز محمد سالم حمدون نجم الأهلي أول هدف في نهائي الكأس، في الدقيقة العاشرة لنهائي 1974-1975 بين الأهلي والنصر.

- أول هداف للمسابقة هو لاعب الأهلي محمد سالم حمدون، برصيد 5 أهداف.

- الكويتي غازي القندي أول حكم يدير مباراة نهائية في المسابقة، وكانت بين الأهلي والنصر في نسخة 1974-1975.

- أحمد عيسى قائد الأهلي أول كابتن يحمل الكأس الغالية في نسختها الأولى 1974-1975.