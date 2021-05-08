«الترجيحية» تحسم 9 نهائيات لكأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

يحفل تاريخ بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالعديد من المفاجآت التي لا تبرح الذاكرة، وشهد تاريخ المباريات النهائية للمسابقة 9 مباريات حُسمت من نقطة الجزاء.

ـ موسم 1976-1977: فاز الأهلي على الشباب 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».

ـ موسم 1978-1979: فاز الشارقة على العين 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل «2-2».

ـ موسم 1983-1984: فاز عجمان على النصر 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل «0-0».

ـ موسم 1994-1995: فاز الشارقة على العين 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل «0-0».

ـ موسم 1996-1997: فاز الشباب على النصر 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».

ـ موسم 1999-2000: فاز الوحدة على الوصل 8-7 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».

ـ موسم 2002- 2003: فاز الشارقة على الوحدة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».

ـ موسم 2014-2015: فاز النصر على الأهلي 3-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».

ـ موسم 2015- 2016: فاز الجزيرة على العين 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل «1-1».