«دلما التاريخي» يغلق باب التسجيل بالنسخة الرابعة غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، غداً الأحد، باب التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام في نسخته الرابعة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المهرجان إلى أكثر من 120 محملاً، بزيادة عن النسخ الثلاث الماضية، حيث كان النادي قد فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم 29 أبريل الماضي. ويعد سباق دلما هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث تبلغ المسافة الكلية له 80 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز، إذ يبلغ إجمالي جوائز المهرجان 25 مليون درهم. كما أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بسبع جزر مختلفة هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس ثم جزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير ثم البزم ثم مروح وأخيراً جزيرة جنانة قبل الرسو في مدينة المرفأ.

وتقام النسخة الرابعة من المهرجان التاريخي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شددت اللجنة المنظمة على مجموعة من الإجراءات التي لا تهاون فيها على الإطلاق، لا سيما وأن السلامة العامة للمجتمع بشكل عام والمشاركين بشكل خاص هي الأهم بكل المقاييس.

وتعقد اللجنة المنظمة برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اجتماعاً تنويرياً مع البحارة عقب إغلاق باب التسجيل، وذلك للتأكيد على الالتزام بكافة الشروط الخاصة بالمهرجان. من جهته، قال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت: إن التسجيل في سباق دلما للمحامل الشراعية ستغلق أبوابه اليوم وسط توقعات بمشاركة قياسية من البحارة من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تتعامل بترحيب كبير مع حالات التسجيل التي من المتوقع أن تصل في اليوم الأخير. وأضاف أن النادي سيعقد اجتماعات تنورياً لعموم النواخذة والمشاركين المسجلين لشرح آليات التنظيم ومسار السباق بما يشمل الانطلاقة والختام، لافتاً إلى أن النادي سيستمع لآراء النواخذة ومتطلباتهم واحتياجاتهم، من أجل تلبيتها وتقديم لهم سباق نموذجي متكامل يحقق الإضافة والنجاح لمسيرة الحدث التراثي الأكبر والأغلى. وأوضح أن عملية التسجيل من جانب البحارة من مختلف أنحاء الدولة شهدت تفاعلاً كبيراً مثلما كان عليه الحال في النسخ الثلاث الماضية، مشدداً على أن النادي واللجنة المنظمة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، معرباً عن ثقته التامة في التزام الجميع بهذا الشروط، وبخروج المهرجان بالشكل اللائق ومواصلة النجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية ليثبت مجدداً أنه أكبر مهرجان للرياضات البحرية التراثية في منطقة الشرق الأوسط.