معسكر إيطالي يجهز الرماية لـ «العربية» و«الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق فزاع لرماية الأطباق البلاد غداً إلى مدينة لوناتو الإيطالية للدخول في معسكر الإعداد للبطولة العربية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل والبطولة الآسيوية العاشرة بمدينة جيويانج بالصين، خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر المقبل، وبطولات وكؤوس العالم التي سيشهدها العام المقبل 2022 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتضم البعثة المدرب روفائيل محمدوف والمعالج ساندو و4 رماة، هم حمد بن مجرن الكندي وسيف مانع الشامسي وظاهر العرياني ويحيى سهيل المهيري.

ويمثل فريق فزاع منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» في الاستحقاقات المقبلة، بالاتفاق مع اتحاد اللعبة، بهدف تمكين الرماة بالعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة لاستعادة الرماية الإماراتية قوتها في المحافل الخارجية.

ومن المنتظر أن يزور رماتنا خلال فترة المعسكر في مدينة لوناتو في إيطاليا معقل الرماية العالمية، مصانع الأسلحة هناك لضبط وتعديل وصيانة أسلحتهم، ومن ثم المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة هناك خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو الجاري، ثم الانتقال إلى مدينة تودي للمشاركة في بطولة إيطاليا المفتوحة، والتي يتوقع أن يشارك فيها أغلب الرماة المتواجدين في كأس العالم بإيطاليا والمؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتأتي مشاركة منتخبنا في بطولتي العرب وآسيا بعد توقف دام لأكثر من عام، بسبب ظروف الجائحة والالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، مما أثر بالسلب على أداء الرماة، وهو ما ظهر خلال المشاركة الأخيرة في كأس العالم بالهند، كما أن البطولتين يشارك بهما مجموعة كبيرة من أبطال اللعبة في العالم.

وكان فريق فزاع قد أعد خططاً وبرامج طموحة تأجلت بسبب الجائحة، تتمحور حول الاستفادة من مشروع الأولمبياد المدرسي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الرماية بانتقاء عدد من الرماة من طلاب المدارس الموهوبين، وتأهيلهم وصقل مواهبهم بأسلوب علمي، لإعدادهم لأولمبياد لوس أنجلوس عام 2028.