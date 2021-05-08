«صافرة» متميزة في مباراتي «طرفي القمة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أشاد الحكمان الدوليان فريد علي ومسلم أحمد المحللان بقناة أبوظبي الرياضية بالأداء التحكيمي في لقاء الجزيرة مع العين، وأيضاً الظفرة مع بني ياس، ولم تشهد المباراتان أية أخطاء مؤثرة على النتيجة، وجاءت قرارات «قضاة الملاعب» متميزة، وبالتالي الخروج بهما إلى «بر الأمان»، في ظل السباق الملتهب بين «فخر أبوظبي» و«السماوي» على درع دوري الخليج العربي.

وبرزت حالتان مهمتان، في قمة الجزيرة والعين التي أدارها طاقم تحكيم مونديالي، بقيادة محمد عبدالله حسن، الأولى في الدقيقة 57، عندما تم إلغاء هدف أحرزه علي مبخوت بسبب «لمسة يد» على مهاجم «فخر أبوظبي» قبل تسجيل الهدف، وكان قرار الحكم صحيحاً، رغم أن مبخوت لم يتعمد لمس الكرة، والثانية في الدقيقة 76، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لمصلحة «الزعيم»، بسبب وجود إهمال من مدافع الجزيرة.

أما المباراة الثانية التي أدارها سلطان محمد صالح فشهدت حالة واحدة، عندما ألغى الحكم الهدف الخامس لبني ياس بداعي التسلل، وهي من الحالات الصعبة والدقيقة، إلا أن حكم الفيديو تدخل لتنبيه الحكم من أجل العودة عن قراره، وبالتالي احتساب الهدف، لأن أحمد أبوناموس صاحب الهدف كان في موقع «سليم».