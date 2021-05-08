«الاتجاه الواحد» يتصدر «المشهد 25»

معتصم عبدالله (دبي)

غابت ردة فعل المنافسين في 71% من مباريات «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، بعدما شهدت 5 انتصارات بشباك نظيفة للفائزين، بتفوق بني ياس على مضيفه الظفرة 5-0، والجزيرة على العين 2-0، والشارقة على عجمان 3-0، وحتا على اتحاد كلباء 4- 0، وشباب الأهلي أمام الوصل 3- 0، في الوقت الذي حسم فيه التعادل مباراتي خورفكان والفجيرة 0-0، والوحدة والنصر 2-2.

وحافظت 7 فرق على نظافة شباكها في الجولة، ليرفع الرصيد الإجمالي للشباك النظيفة في مباريات الدوري إلى 85 لقاءً، وتصدر بني ياس نظافة الشباك في 11 مباراة، أعقبه الجزيرة في 10، وشباب الأهلي 9 لقاءات، مقابل 8 مباريات للنصر، 7 مواجهات اتحاد كلباء، و6 لقاءات العين والوحدة والشارقة، 5 مباريات للوصل وحتا، مقابل 3 مباريات لعجمان والظفرة والفجيرة وخورفكان.

وبرز فهد الظنحاني حارس «السماوي» في المحافظة على نظافة شباك فريقه في المباريات الـ11، مقابل 10 لعلي خصيف حامي عرين الجزيرة، وحل ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 مباريات من أصل 9 لفريقه، وأحمد شمبيه حارس النصر في 7 من 8 مباريات لـ «العميد»، وضمت القائمة إجمالاً 20 حارساً.

يذكر أن الجولة 25 شهدت محافظة الفجيرة على نظافة شباكه في الدوري خارج ملعبه منذ 2015، بتعادله أمام مضيفه الفجيرة 0-0.