دونتشيتش.. «الرابع» في نادي الـ5000

لوس أنجلوس ( رويترز)

أحرز داميان ليلارد 38 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى فوز ثمين 106-101 على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز، في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.وسجل سي.جيه ماكولوم 21 نقطة لصالح تريل بليزرز (38 فوزاً و29 هزيمة) الذي تقدم إلى المركز السادس في القسم الغربي، بينما تراجع ليكرز (37-30) إلى المركز السابع. وتتجنب الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس جولة الصعود إلى الأدوار الإقصائية. ويخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع. ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن ويحصل المنتصر على المركز الثامن. ومنح هذا الانتصار أيضاً تفوقاً حاسماً لبورتلاند في المواجهات المباشرة أمام ليكرز، بعد فوزه في مباراتين من ثلاث جمعتهما في الموسم الحالي.

وسجل أنطوني ديفيز 36 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة مع ليكرز، الذي تعرض لهزيمته الثامنة في آخر عشر مباريات.

ولعب ليكرز بدون ليبرون جيمس المصاب في الكاحل، ودينيس شرودر الذي غاب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة. وأحرز لوكا دونتشيتش 24 نقطة ليتجاوز حاجز 5000 نقطة في مسيرته، ويقود دالاس مافريكس للفوز 110-90 على كليفلاند كافاليرز. وأصبح دونتشيتش، الذي لعب 23 دقيقة فقط، رابع أصغر لاعب في الدوري «22 عاماً و67 يوماً» يصل إلى خمسة آلاف نقطة، ولا يتفوق عليه سوى ليبرون جيمس وكيفن دورانت وكارميلو أنطوني. ويحتل مافريكس (39-28) المركز الخامس في القسم الغربي، متقدماً بمباراة واحدة على تريل بليزرز وبمباراتين على ليكرز، بعد أن حقق انتصاره التاسع في آخر 12 مباراة. وعزز سان أنطونيو سبيرز فرصه في التأهل لجولة الصعود للأدوار الإقصائية بفوزه 113-104 على سكرامنتو كينجز، بعد أن سجل ديمار ديروزان 25 نقطة. ووضع سبيرز (32-34) صاحب المركز العاشر حداً لخمس هزائم متتالية ووسع الفارق مع نيو أورليانز بليكانز صاحب المركز 11 في القسم الغربي إلى مباراتين ونصف المباراة. وخسر بليكانز 109-107 أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز متصدر القسم الشرقي. وأحرز بويان بوجدانوفيتش 48 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون 21 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليفوز يوتا جاز 127-120 على دنفر ناجتس، ليحافظ جاز على صدارة القسم الغربي، حيث يحتل جاز (49-18) المركز الأول في الغرب بفارق مباراة واحدة عن فينكس صنز (48-19) الذي فاز 128-105 على نيويورك نيكس (37-30) صاحب المركز الرابع في القسم الشرقي. وفي الشرق، فاز ميامي هيت 121-112 على مينيسوتا تيمبرولفز بفضل 27 نقطة من تايلر هيرو و25 نقطة من جيمي باتلر، ليقفز إلى المركز السادس متقدماً بمباراة واحدة على بوسطن سيلتيكس صاحب المركز السابع الذي خسر 121-99 أمام شيكاغو بولز. ويخوض ميامي، الذي أصبح على بُعد نصف مباراة من أتلانتا هوكس صاحب المركز الخامس، مباراتيه القادمتين أمام سيلتيكس في بوسطن يومي الأحد والثلاثاء. وحقق ميلووكي باكس انتصاره الخامس على التوالي بفوزه 141-133 على هيوستون روكتس، بعد أن سجل له خمسة لاعبين عشر نقاط على الأقل بقيادة بروك لوبيز (24 نقطة) وكريس ميدلتون (23) وجرو هوليداي (20). وقفز باكس (43-24) إلى المركز الثاني في القسم الشرقي، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على بروكلين نتس، الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثالث، وضمن باكس ونتس بالفعل التأهل للأدوار الإقصائية.