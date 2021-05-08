كوتس: الفرصة متاحة لإقامة «ألعاب آمنة»

سيدني (أ ف ب)

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسترالي جون كوتس السبت، بأن لا شيء سيمنع إقامة دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، على الرغم من المخاطر جراء جائحة كوفيد-19.

وعما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 يوليو المقبل، مرّة جديدة أو إلغاؤها، رد كوتس بقوله: كلا، لا وجود لهذا سيناريو.

وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الأسترالية: لقد أفصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى بايدن رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولا يزال يقول ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية. وتابع: نواصل العمل مع رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في ما يتعلق بجميع الإجراءات الصحية، الأمور تسير كما يجب.

وأوضح: أمضينا القسم الأول من العام الماضي لدراسة أسوأ السيناريوهات المحتملة، ثم قمنا بدراسة الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها.

وأضاف: كل الإجراءات التي اتخذناها تهدف إلى حماية سلامة الرياضيين وسكان اليابان، داحضاً المزاعم بأن اللجنة الأولمبية تضع الرياضة والأمور المادية قبل عوامل الصحة.

وكان سوجا تحدّث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل وأكد له بأن بلاده تقوم بكل شيء ممكن لاحتواء جائحة كوفيد-19 وإقامة ألعاب «آمنة». لكن الشكوك لا تزال تحوم حول اإقامة الألعاب، لا سيما بعد تمديد اليابان لفرض حالة الطوارئ في البلاد في أربع مقاطعات بينها طوكيو، للحد من انتشار كورونا، لثلاثة أسابيع جديدة حتى 31 مايو.

وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوماً وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب).