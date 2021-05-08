كينين تستغني عن خدمات والدها بسبب النتائج

لوس أنجلوس ( رويترز)

قالت لاعبة التنس الأميركية صوفيا كينين المصنفة الرابعة عالمياً، عبر حسابها على إنستجرام الليلة الماضية: إنها استغنت عن خدمات مدربها.. والدها أليكس كينين بسبب سوء نتائجها هذا العام.

وعن ذلك كتبت كينين «22 عاماً»، التي فازت بأول بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة في 2020: لم يكن هذا قراراً سهلاً بالنسبة لي، لأننا عشنا لحظات عظيمة معاً وحققت أنا الكثير من النجاح.

وأضافت: سأظل وللأبد أشعر بالامتنان للتضحيات التي قدمها والدي، وبما قام به من أجل وصولي لما أنا فيه اليوم، أنا متحمسة للمستقبل وأتطلع لتشكيل فريق فني جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت كينين إلى أنها تخطط للعودة للملاعب في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل. وجاء قرار اللاعبة الأميركية بعد تلقيها ثلاث هزائم متتالية، كانت آخرها في بطولة شتوتجارت.

وفشلت كينين في الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة، عندما خرجت من الدور الثاني في فبراير الماضي، ثم خضعت لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.