«الساحر».. العودة في 3 دقائق!

علي معالي (الشارقة)

عندما شارك البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة 61، بدلاً من جونينيو، لم يتوقع أحد أن يكون «الساحر» بهذا التألق، بل إنه أسهم في تغيير صورة «الملك» تماماً داخل «المستطيل الأخضر».

ولم يمض الوقت الطويل، حتى نجح «الموهوب» في إحراز هدفين رائعين خلال 3 دقائق فقط، وتحديداً الدقيقتين 72 و75، وقبلها كان الشارقة متقدماً بهدف، ورفع إيجور رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الرابع بـ «قائمة الهدافين».

ورد إيجور على كل المشككين في مستواه وتراجعه خلال فترات سابقة، وأيضاً غيابه عن الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به وجعلت «الملك» يخسر جهوده في دوري أبطال آسيا، وعندما بدأ الشارقة يحقق الانتصارات من دون إيجور، تحدث البعض بأن الفريق يمكنه أن يسير بقوة وينطلق إلى الأمام من دون اللاعب، إلا أن «الساحر» في لقاء عجمان صنع فارقاً كبيراً في الأداء وأهدافاً جعلت الجماهير تتغنى من جديد بمهارات النجم، وترى أن من يردد مقولة «الشارقة أفضل من دون إيجور»، فإنها كلمات تفتقد إلى الصواب تماماً.

وبعد أن سجل إيجور هدفه الأول، تقدم إلى المركز الثاني، بالتساوي مع فابيو ليما، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً من ركلات حرة في دوري الخليج العربي، خلال آخر 10 سنوات، والتي يتصدرها اللائحة أحمد خليل لاعب شباب الأهلي «11 هدفاً»، ويأتي عمر عبدالرحمن «شباب الأهلي» ثالثاً بـ 6 أهداف، وميلوس «الجزيرة» وله 5 أهداف.