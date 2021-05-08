«الاحتمالات الأربعة» تحدد مصير عجمان والفجيرة!

رضا سليم (دبي)

تأجل حسم البقاء في دوري الخليج العربي، بين عجمان والفجيرة، وتحديد الفريق الهابط الذي يرافق حتا، إلى «الجولة 26» والأخيرة، بعد التساوي في عدد النقاط برصيد 15 نقطة لكل منهما، بعد انتهاء «الجولة 25»، حيث تعادل الفجيرة مع خورفكان من دون أهداف، وخسر عجمان أمام الشارقة بـ «ثلاثية».

وهناك 4 احتمالات لتحديد الفريق الذي يستمر في الدوري، والآخر الذي يهبط رسمياً، الأول فوز عجمان على الفجيرة، وهنا يستمر «البرتقالي» في الدوري من دون انتظار لنتيجة مباراة الفجيرة مع الوحدة «المؤجلة» من «الجولة 24»، بفارق المواجهات، والثاني في حال فوز الفجيرة على عجمان، يهبط «البرتقالي»، ويستمر «الذئاب» في الدوري، والثالث تعادل الفريقين بأي نتيجة ينتظر عجمان نتيجة الفجيرة والوحدة، وفي حال خسارة «الذئاب» يهبط إلى الدرجة الأولى، ويستمر عجمان بفارق المواجهات، والحالة الرابعة استمرار التعادل بين الفريقين، بعد الجولة الأخيرة، في حال انتهاء المواجهة بالتعادل، وقتها يحتاج الفجيرة إلى «نقطة» من لقاء الوحدة ليؤكد استمراره في «المحترفين».

كان عجمان قد تقدم بطلب إلى رابطة المحترفين لتأجيل المباراة مع الفجيرة إلى ما بعد مباراة «الذئاب» مع الوحدة المؤجلة، والتي ستقام يوم 15 مايو الجاري، وفي حال موافقة الرابطة على التأجيل ينتظر عجمان نتيجة المباراة بين الفريقين، وفي حالة فوز الفجيرة أو تعادله، سيكون استمرار عجمان في الدوري مرهوناً بفرصة الفوز لفارق المواجهات، بينما تعادل الفجيرة مع الوحدة، يكفيه للتعادل مع عجمان للبقاء في الدوري، وفي حال الخسارة من الوحدة سيكون التعادل في مصلحة عجمان، وليس أمام الفجيرة إلا الفوز للبقاء.