بارنز: سواريز «الاختيار النموذج» لـ «الريدز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب الإنجليزي المخضرم جون بارنز أسطورة ليفربول، بضرورة التعاقد مجدداً مع النجم الأوروجواياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، ولكنه اشترط أن يكون ذلك في إطار صفقة انتقال حر.

وكانت مصادر صحفية إنجليزية أفادت بأن إدارة «الريدز» تدرس فكرة عودة سواريز إلى الفريق الذي تألق معه حتى عام 2014، وقبل رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وقال بارنز في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورت»، إن النجم الأوروجواياني ربما يكون المهاجم النموذجي الذي يريده الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، وإنه ليس من المستبعد عقد هذه الصفقة في الصيف المقبل.

سواريز لعب لـ «الريدز» 133 مباراة سجل خلالها 82 هدفاً، ويرى بارنز أن أبواب ليفربول ستكون مفتوحة أمام عودة سواريز مجدداً، وقال: إذا كان بمقدور إدارة «الريدز» الحصول على خدمات سواريز، في صفقة مجانية، سيكون ذلك أمراً جيداً، ولكن لابد من معرفة ما إذا كان سواريز على استعداد للعب بانتظام كل أسبوع، أم أنه لا يمانع في الجلوس احتياطياً أحياناً، وما إذا كان سيسعد بكونه أصبح جزءاً من الفريق، سواء لعب أو من عدمه.

وأضاف: أعتقد أنه بسبب كبر سنه «34 عاماً»، ربما لا يمكنه اللعب أسبوعياً.

واعترف بارنز بأن ليفربول بحاجة إلى إعادة روح الفريق التي دُمرت هذا الموسم بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى النجوم، والإصابات الكثيرة، ما يعني بالضرورة أن يكون اللاعبون راضين عن وضعهم في الفريق ومستواهم، وإذا كان سواريز يستطيع أن يفعل ذلك، فأهلاً به مشاركاً.

وأشار بارنز إلى ما يتمتع به سواريز من إمكانات فنية وبدنية وقدرة فائقة على تسجيل الأهداف، وكونه لا يبخل بجهده ويقدم أفضل ما عنده ولا يستسلم أبداً، مؤكداً أنه واثق من أن جماهير «الأنفيلد» يتمنون فعلاً عودته.

يذكر أن سواريز سجل هذا الموسم 19هدفاً وصنع هدفين في 32 مباراة لعبها أساسياً مع أتلتيكو مدريد.