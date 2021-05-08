أنشيلوتي ساخراً: فعلاً رونالدو «منتهي الصلاحية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف يوفنتوس انتقادات واسعة في إيطاليا، ويحمّله البعض فشل «السيدة العجوز» في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، وهو الهدف الأساسي الذي جاء من أجله إلى إيطاليا، لأن اليوفي احتكر بطولة الدوري الإيطالي قبل حضوره.

وهذا الموسم، وللمرة الأولى منذ عام 2011، لم يفز يوفنتوس بـ «الكالشيو»، وإنما فاز به إنتر ميلان، وإذا ما خسر اليوفي مباراة نهائي كأس إيطاليا أمام أتلاتنا يوم 19 مايو الجاري، معنى ذلك أن «السيدة العجوز» سينهي الموسم من دون الحصول على أي لقب على الإطلاق، وسيكون المتهم الأول والرئيسي المسؤول عن هذا الفشل، في نظر بعض عشاق «البيانكونيري»، هو «الدون» كريستيانو!!

وهنا يقفز السؤال المهم، على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: هل معنى ذلك أن كريستيانو انتهى وأصبح «عديم الصلاحية»؟!، السؤال ُطرح على أحد أشهر المدربين الإيطاليين وأكثرهم حصداً للبطولات، وهو كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لفريق إيفرتون الإنجليزي، فأجاب بسخرية واضحة قائلاً: انتهى؟! لقد سجل 27 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإيطالي، تصدر بها ترتيب الهدافين، إذاً لقد انتهى فعلاً!! قالها أنشيلوتي بابتسامة عريضة على وجهه، وأضاف: كريستيانو البالغ 36عاماً، والحائز على 5 كرات ذهبية كأحسن لاعب في العالم، لم يصل بعد إلى نهاية مشواره في الملاعب، وما زال قادراً على العطاء، والدليل الأهداف الغزيرة التي يسجلها منذ مجيئه إلى إيطاليا، موسماً وراء الآخر، وجولة وراء جولة.

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته، أنه يتمنى أن يأتي رونالدو إلى استاد جوديسون بارك معقل «التوفيز» ليتدرب تحت قيادته مجدداً، ولكنه يدرك تماماً أن إيفرتون لا يملك إمكانيات ضمه.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي سبق له تدريب رونالدو لمدة موسمين في ريال مدريد، وحقق مع الملكي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، ووقتها سجل رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها لاعب في البطولة عبر تاريخها «17هدفاً».