راؤول جونزاليس يعود إلى «البوندسليجا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بدأ الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، والمدرب الحالي لفريق الرديف بالنادي الملكي، والمعروف باسم «لوكاستيا»، مباحثاته مجدداً مع إدارة آنتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب في «البوندسليجا»، من أجل تدريب الفريق اعتباراً من الموسم الجديد.

وحصل راؤول على إجازة التدريب منذ أكثر من عام، ويبلي بلاءً حسناً مع لوكاستيا، لدرجة أنه لفت بشدة أنظار كشافة النادي الألماني الذي يريد أن يكلفه بقيادة الفريق، وفقاً لما ذكره موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية.

والمعروف أن راؤول له تجربة سابقة في ألمانيا، حيث انضم إلى صفوف شالكه، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وها هو يجهز نفسه للعودة مرة أخرى إلى «البوندسليجا» هذا الصيف.

وكانت ثمة مفاوضات مبدئية أجريت بين راؤول وإدارة النادي الألماني، ولكنها توقفت وتم تأجيلها إلى نهاية الموسم، لانشغال الطرفين ببعض المسائل الخاصة في هذه الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويعتبر راؤول جونزاليس أحد إيقونات النادي الملكي لاعباً، فقد كان هداف الفريق وقائده، وهو خريج أكاديمية الريال، ولعب 741 مباراة مع الريال وسجل 323 هدفاً، كما تألق مع منتخب إسبانيا وشارك في 102 مباراة سجل خلالها 44 هدفاً.

راؤول، الذي حصل على بطولة «يويفا ليج» للشباب بعد أن تولى مهمة تدريب فريق الأكاديمية، يسعى بكل قوة لتصعيد فريقه لوكاستيا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال موقع جول العالمي: إن راؤول بعمله الدؤوب ونجاحاته مع فريق الرديف، لفت إليه أنظار بعض الأندية الأوروبية، بدليل متابعة آنتراخت له باهتمام، منذ أن تولى المهمة من أكثر من سنة.

ويتردد في أروقة النادي الملكي أن راؤول قد يحصل على ترقية، في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد، بأن يحل محله على رأس الجهاز الفني للفريق الأول.

وتعتقد إدارة آنتراخت فرانكفورت أن تجربة راؤول السابقة في ألمانيا مع شالكه لاعباً، ستساعده على التأقلم السريع، ما يجعله الشخص المناسب للمشروع الطموح لهذا النادي الألماني في السنوات القادمة.