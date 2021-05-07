إنجلترا جاهزة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنجليزيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة «كوفيد-19»، حيث كانت مباراة القمة مقررة في إسطنبول في 29 مايو الحالي.

وقال جرانت شابس وزير المواصلات، إن المملكة المتحدة منفتحة جداً لاستضافة نهائي المسابقة، ويتعين علينا وضع تركيا على اللائحة الحمراء، وسيكون لهذا الأمر انعكاسات، أستطيع أن أقول لكم إن الاتحاد الإنجليزي كان قد بدأ مشاوراته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذا الموضوع.

وبلغ مانشستر سيتي النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي ذهاباً وإياباً 2-1 و2-صفر توالياً، في حين تخطى تشيلسي ريال مدريد الإسباني بتعادله معه على أرضه 1-1 وفوزه عليه إياباً في لندن 2-صفر.