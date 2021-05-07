«يويفا» يهدد 3 من أندية «دوري السوبر» بعقوبات تأديبية

برلين (د ب أ)

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من حدة تهديداته ضد ثلاثة من الأندية كانت أعلنت مشاركتها في خطط إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي». ومن بين إجمالي 12 نادياً كانوا قد أعلنوا المشاركة في المشروع، لم تتخل أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عن طموحها بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي حتى الآن. وذكر اليويفا أنه يحتفظ بكل حقوقه في اتخاذ إجراء وأنه سيحيل القضية إلى الجهات التأديبية المختصة، ضمن خطواته المقبلة. أما الأندية الأخرى في مشروع البطولة، فقد تراجعت عن موقفها وتعهدت بمواصلة المشاركة في المنافسات الأوروبية القائمة، وفقاً لما أعلنه اليويفا في بيان. وأضاف البيان أن الأندية التسعة «اعترفت وتقبلت أن مشروع دوري السوبر كان خطأ».