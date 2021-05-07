الجزيرة يعبر العين بالفارس خصيف





مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً هو الأهم له هذا الموسم على العين بهدفين مقابل لاشيء، ليبقى على صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي، ويرفع فخر أبوظبي رصيده للنقطة 54 بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الثاني برصيد 53 نقطة، وسجل هدفي اللقاء على مبخوت في الدقيقة 33 وميلوس في الدقيقة 80. ولعب علي خصيف حارس مرمى الجزيرة دوراً مهماً في تحقيق فريقه للفوز بعد التصدي لضربة جزاء للعين سددها لابا كودجو عند الدقيقة 77، ووصل علي مبخوت للهدف 24 مبتعداً بصدارة هدافي البطولة، كما سجل هدفه رقم 170 في تاريخ مشاركاته في البطولة بشكل عام، ليقلص الفارق مع فهد خميس إلى خمسة أهداف حتى يصل للقب الهداف التاريخي، وحسم ميلوس نتيجة اللقاء بالهدف الثاني من ضربة ثابتة ليسجل هدفه السادس بالطريقة نفسها بالتسديد عبر الضربات الثابتة.