الوحدة يُفقد النصر «الرابع»

معتصم عبدالله (دبي)

تراجع النصر إلى المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 46 نقطة، بتعادله أمام مضيفه الوحدة 2-2 ضمن الجولة 25، ونجح «العنابي» في تحويل التأخر 1-2 في الشوط الأول، إلى تعادل إيجابي رفع رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثامن، من 24 مباراة، عطفاً على تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام الفجيرة.

افتتح النصر التسجيل بهدف عكسي لمدافع الوحدة فارس جمعة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، قبل أن يضيف تيجالي الهدف الثاني في الدقيقة 44، مستفيداً من خطأ ثانٍ للحارس محمد الشامسي، وهو الهدف الأول لتيجالي في مرمى فريقه السابق، وقلص السوري عمر خريبين الفارق لـ«العنابي» قبل نهاية الشوط الأول.

ومنح «البديل» تيم ماتافز التعادل للوحدة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80، ويعزز بذلك موقعه في صدارة هدافي «العنابي» بهدفه العاشر في الدوري.