شباب الأهلي يعزز «عقدة» الوصل لمدة 1104 أيام

منير رحومة (دبي)

عمق شباب الأهلي «عقدة» تفوقه في المواجهات المباشرة مع الوصل، بالفوز بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 وقبل الأخيرة لدوري الخليج العربي على ملعب راشد بدبي، لمدة 1104 أيام، حيث كان الفوز الأخير للوصل في 29 أبريل من عام 2018.

وحسم شباب الأهلي النقاط الثلاث منذ الشوط الأول بأهداف يوسف جابر وكارلوس إدواردو وحارب سهيل في الدقائق 12 و30 و38، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد «الفهود» عند النقطة 34. وجاءت المباراة لمصلحة فريق «الفرسان» أداءً ونتيجة، حيث سيطر على مجريات اللعب وفرض أفضليته منذ البداية، وافتتح يوسف جابر التسجيل مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة 12، مما مهد الطريق أمام زملائه لإضافة أهداف أخرى عن طريق كارلوس إدواردو وحارب سهيل في الدقيقتين 30 و38.

وفي المقابل لم يقدم فريق «الفهود» ما يشفع له سواء في الهجوم أو الدفاع، وتعقد وضعه أكثر بعد طرد عبد الرحمن صالح وإكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني تراجع الأداء والمستوى من الفريقين، خاصة بعد أن أجرى مهدي علي بعض التبديلات بهدف إراحة عدد من اللاعبين، استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما لم ينجح الوصل في رد الفعل بسبب النقص العددي، رغم التبديلات التي أجراها المدرب لتنتهي المباراة بفوز مستحق لشباب الأهلي.