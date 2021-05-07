فوز الجزيرة وبني ياس يحيل حسم «الدرع» إلى الجولة الأخيرة.. وحتا يودع «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

أحال فوز الجزيرة «المتصدر» أمام ضيفه العين 2-0، وتفوق منافسه بني ياس «الوصيف» على مضيفه الظفرة 5-0، ضمن «الجولة 25»، أوراق حسم لقب دوري الخليج العربي موسم 2020- 2021، إلى الجولة الأخيرة، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب «فخر أبوظبي» صاحب الـ 54 نقطة أمام ضيفه خورفكان، فيما يلتقي منافسه «السماوي» صاحب الـ 53 نقطة أمام ضيفه الوحدة.

وهي المرة الثانية التي يحسم فيها لقب دوري المحترفين في «الجولة الأخيرة»، بعدما حُسمت المنافسة على اللقب، قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة في 10 مواسم باستثناء الموسم الأول 2008- 2009، في الوقت الذي استمر فيه التنافس إلى الجولة قبل الأخيرة في موسم 2018- 2019.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول، بأفضلية هدف علي مبخوت في الدقيقة 33، ليضيف الصربي ميلوس هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 80، بعدما أهدر لابا كودجو فرصة التعادل من ضربة جزاء تصدى لها علي خصيف بنجاح في الدقيقة 78.

في المقابل أجهز بني ياس على مضيفه الظفرة مبكراً بتسجيل ثلاثية في الشوط الأول حملت توقيع بيدرو في الدقيقة 12، سواريز في الدقيقة 15، وعامر عبدالرحمن في الدقيقة 18، ليضيف خيمنيز وأحمد أبو ناموس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 52 و86.

ولم يشفع الفوز الأكبر لحتا في تاريخ دوري الخليج العربي أمام ضيفه اتحاد كلباء 4-0، في تجنب مصير «الهبوط» المحسوم مسبقاً، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، وتبقت لـ «الإعصار» مباراة في الجولة الأخيرة أمام العين، في الوقت الذي يتنافس فيه الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 24 مباراة، وعجمان الثاني عشر برصيد 15 نقطة أيضاً، ولكن من 25 مباراة على تجنب الهبوط ومرافقة «الإعصار»، في ظل بقاء مواجهة أخيرة لـ «البرتقالي» أمام «الذئاب» في «الجولة 26»، فيما يملك الأخير مباراة مؤجلة من «الجولة 24» أمام الوحدة.

وضاعف الشارقة الذي عزز مركزه الثالث برصيد 48 نقطة، من الصعوبات على مضيفه عجمان بالفوز 3-0، بدوره لم يستفد فيه الفجيرة من تعثر منافسه المباشر «البرتقالي»، بعدما عاد بنقطة من ملعب خورفكان بالتعادل السلبي، وهي النقطة الأولى لـ «الذئاب» في الدوري خارج قواعده، والمرة الأولى التي يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في الدوري خارج ملعبه منذ 2015.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تفوق شباب الأهلي على ضيفه الوصل 3-0، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 47 نقطة، ويستعيد المركز الرابع، مقابل 34 نقطة للوصل التاسع.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الوحدة والنصر على ملعب شباب الأهلي بالعوير، ليتراجع «العميد» إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة، مقابل 36 نقطة للوحدة الذي يملك في رصيده مباراة مؤجلة أمام الفجيرة.