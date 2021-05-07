بني ياس يحافظ على فرصه في اللقب بـ «خماسية الظفرة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ضرب بني ياس بقوة واكتسح الظفرة بخمسة أهداف نظيفة اليوم على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة وبفارق نقطة عن الجزيرة المتصدر، لينقل الصراع علي درع الدوري إلي الجولة الأخيرة من المسابقة، هذا بينما بقي الظفرة على نقاطه الـ21 محتفظاً بالمركز الـ11.

وحسم بني ياس المباراة في 6 دقائق شهدت إحراز ثلاثة أهداف حيث افتتح جواو بيدرو التسجيل بثاني أهدافه في مرمى فريقه السابق الظفرة برأسية من عرضية أبوناموس في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جاستون سواريز رابع أهدافه في الدوري والثاني لبني في الدقيقة 15 من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، ثم شهدت الدقيقة 18 رأسية لعامر عبد الرحمن أضاف بها الهدف الثالث لفريقه والأول له في الدوري هذا الموسم، بعدما تابع الكرة التي تصدى لها زايد الحمادي حارس الظفرة، قبل يضيف نيكولاس خيمنيز هدف فريقه الرابع في المباراة عند الدقيقة 52، بعد تمريرة على طبق من ذهب من جواو بيدرو، ثم تدخل "الفار" لاحتساب الهدف الخامس لبني ياس الذي سجله أحمد أبوناموس، الذي احتفل باحتساب الهدف خارج الملعب بعد استبداله عقب إلغاء الحكم لهدفه بداعي التسلل في الدقيقة 86.

وأكد "السماوي" بهذا الفوز تفوقه التاريخي على "الفارس" بالنصر الـ12 في 30 مباراة جمعت الفريقين في عصر الاحتراف، وهو الأول له بخماسية نظيفة، والأكبر في المواجهات المباشرة مع مضيفه، الذي عانى دفاعياً كثيراً في التعامل مع الضربات الثابتة، التي مكنت بني ياس من التفوق في التسجيل بجانب تفوقه الكبير في الاستحواذ على الكرة، ليبقي السباق على الدرع حامياً حتى الجولة الأخيرة التي تنتظره فيها مواجهة قوية على ملعبه أمام الوحدة.