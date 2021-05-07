عدنان الخيال: مغامرة سلة الشارقة كانت محسوبة

علي معالي (الشارقة)

عبّر عدنان الخيال عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة السلة بنادي الشارقة، عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي قدمها «الملك» هذا الموسم.

وقال: موسم ناجح بكل المقاييس للملك، حققنا فيه 3 بطولات من أصل 4، حيث توجنا بلقب دوري الموسم الماضي والذي تم استكماله في الموسم الحالي، إضافة إلى بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وخلال السنوات الأخيرة كان بيت الملك خالياً من بطولات السلة، ولكن ما حققناه هذا العام إنجاز بكل المقاييس، وحققنا بطولة غائبة من 17 سنة، وأخرى من 11 سنة، وثالثة نحققها لأول مرة، وكلها مؤشرات تؤكد بأننا نجحنا فيما خططنا له.

وقال عدنان الخيال: لو تواجد الأجنبي المحترف البديل وحصل مع الفريق على الوقت الكافي لما فقد الشارقة لقب الدوري، مع كل الاحترام للمنافس.

وتابع: التألق هذا الموسم وراءه الكثير العمل الإداري المنظم والاهتمام بالجانب الفني، فضلاً عن الانتدابات التي قمنا بها وساهمت في سد العديد من الثغرات التي عانينا منها من قبل. وأضاف: بعد أن توليت المنصب بدأنا العمل في يونيو الماضي وظلت حالة التركيز قائمة بالفريق حتى المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس نائب رئيس الدولة التي توجنا بلقبها، وخلال هذه الفترة الطويلة من التدريب والتركيز كانت برامج التدريب مختلفة ومتنوعة، حتى نتمكن من دخول الموسم بحالة من التألق، كما أن اللاعبين أنفسهم قدموا تضحيات كثيرة.

وقال الخيال: اتفقت مع المدرب عبدالحميد إبراهيم على الاستعانة بعناصر من الشباب واللاعبين المواطنين، وتم تجهيز اللاعبين للموسم بشكل متميز للغاية، لقد كانت مغامرة نجحنا فيها بشكل رائع، يحسب للنادي وإدارته.

وشدد الخيال على أن العمل لم يكن من أجل موسم واحد، بل تم عبر خطط طويلة الأمد، الهدف منها وضع تاريخ جديد للسلة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: انتظروا الأفضل خلال المواسم المقبلة.