الإذاعة والتلفزيون بطل «حكومة الشارقة» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

فاز عثمان إبراهيم سالم لاعب هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بلقب بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها التاسعة التي أقيمت بمشاركة 34 لاعباً ولاعبة من 19 دائرة، ومؤسسة حكومية على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وجاء فوز اللاعب بالمركز الأول بعد تحقيقه العلامة الكاملة خمس نقاط من خمس جولات، وحل ثانياً راشد جبريل موسى من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برصيد 4 نقاط، وثالثاً جاء موافي محمود من منطقة الشارقة التعليمية، وجاء رابعاً الدكتور مبارك عثمان الشيخ من المستشفى القاسمي بالشارقة، وخامساً جاء اللاعب محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث.

وأكد د. طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من الرغبة في خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه للحد من ضغوط العمل وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم في ظل تنافس رياضي شريف من أجل تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم لياقة بدنية وفكرية مما يعود على حياتهم الاجتماعية والثقافية بالنفع والفائدة.

من جانبه أشاد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة الذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن فكرة إقامة البطولة تستحق الثناء والدعم لما تساهم به من دافع فني ومجتمعي مميز، يؤكد الترابط بين الأندية الرياضية والجهات الحكومية، ويساهم بممارسة أكبر للرياضة.