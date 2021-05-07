البياوي: فرصة البقاء ما زالت في أيدينا

فيصل النقبي (خورفكان)

قال التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، إن التعادل مع خورفكان ليس نتيجة سيئة، لأن النقطة أفضل من الخسارة، خاصة في ظل الصراع المحتدم على البقاء في دوري الخليج العربي.

وأضاف: دفعنا بكافة أوراقنا الهجومية، من أجل التسجيل، ولم نوفق وما زالت أمامنا فرصة جيدة، ولدينا مباراتان، والحظوظ ما زالت في أيدينا، والثقة كبيرة باللاعبين وبقدرتهم على البقاء.

ومن جانبه، أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن النقطة جيدة، نظراً لصعوبة المباراة مع فريق ينافس على البقاء.

وقال إن «النسور» قدم مباراة جيدة، خاصة مع ضغط المباريات، وتأثر اللاعبين بدنياً بقصر فترة الإعداد من مباراة إلى أخرى، وسعيد بالمردود الإيجابي للفريق، ونتمنى ختاماً جيداً للدوري.