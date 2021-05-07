فلاديمير: الشباب أهم المكاسب



مراد المصري (دبي)

اعتبر الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن الفوز على اتحاد كلباء برباعية نظيفة اليوم في الجولة 25 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، جاء متأخراً بعدما فقد الفريق حظوظه بالبقاء، لكنه جيد من ناحية منح الفرصة للاعبين الشباب للعب والتحضير للموسم المقبل.

وأشار المدرب إلى أن الفريق يجب أن يكون صادقاً مع نفسه رغم أن النتيجة عالية وغير متوقعة، وقال: في أول خمس دقائق المنافس كان قادراً على تسجيل هدفين، لكن بعد ذلك سيطرنا على مجريات اللقاء ونجحنا بتحقيق هذا الانتصار. فيما وصف خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، خسارة فريقه، بالقاسية بعد السقوط برباعية نظيفة، وقال: الفريق كان بعيداً عن مستواه الذي ظهر به هذا الموسم، ارتكبنا كافة أنواع الأخطاء في الدفاع، ولم نكن فاعلين في الشق الهجومي، وتابع: يجب أن نحلل ما حصل في هذه المباراة، ونتوقف عند السلبيات والأخطاء لتجنبها.