الرمادي: مواجهة الفجيرة بكل مباريات الموسم

رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان، عقب مباراة فريقه أمام الشارقة في الجولة 25 من دوري الخليج العربي والتي خسرها بثلاثية دون رد أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب وأن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى بعيد عن المتوقع في هذا التوقيت، وهو ما كان سبباً في تباعد الخطوط والأداء ضعيف للغاية.

وقال الرمادي: نحتاج إلى مراجعة أنفسنا مرة أخرى، فلم يتبق سوى مباراة في الدوري أمام الفجيرة في الجولة 26 والأخيرة، وهي بمثابة مباراة الموسم، وتساوي ما خضنا من مباريات والجميع مطالب بتغيير الصورة التي ظهرنا عليها في مواجهة الشارقة.

ووجه عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة التهنئة للاعبين على ما قدموه والفوز بالمباراة، وقال: أشكرهم على المجهود الذي بذلوه وأتمنى التوفيق لفريق عجمان في المرحلة المقبلة.