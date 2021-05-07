الشارقة يضع عجمان فوق «فوهة بركان»





رضا سليم (دبي)

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على عجمان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد ين سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة 25 من دوري الخليج العربي ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 15.

ولم يأت الشوط الأول بجديد بعدما انتهى بالتعادل السلبي والحذر الدفاعي من الفريقين والكثافة العددية في الوسط، حيث كانت أول فرصة للملك عن طريق الحسن صالح بتسديدة قوية، بينما كان الفرصة الأخطر لفريق عجمان عبر رأسية مايجا في الدقيقة 25، لكنه لم ينجح في هز شباب عادل الحوسني حارس الشارقة، بينما كانت الحالة الجدلية الوحيدة في الشوط الأول تسديدة لويز أنطونيو لاعب عجمان لكرة قوية اصطدمت في جسم شاهين عبدالرحمن، وطالب لاعبو البرتقالي بركلة جزاء إلا أن عادل النقبي حكم المباراة استكمل اللعب دون الرجوع إلى تقنية الفار.

وسيطر عجمان على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني، إلا أن النيران الصديقة أهدت الشارقة التقدم بالهدف الذي سجله عبدالرحمن راكان مدافع البرتقالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، وأشهر الحكم عادل النقبي البطاقة الحمراء للاعب عجمان وليد اليماحي واحتسب ضربة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء «البرتقالي» سجل منها إيجور كورنادو الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 72، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 ويرفع النتيجة لمصلحة فريقه 3-0، ولم يسطع «البرتقالي» العودة لتنتهي بنفس النتيجة.