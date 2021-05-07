خورفكان والفجيرة «السلبية الأولى»!

فيصل النقبي (خورفكان)

خيم التعادل من دون أهداف على لقاء خورفكان والفجيرة، ضمن «الجولة 25» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويعد التعادل هو الثاني بين الفريقين، خلال حقبة الاحتراف، والأول سلبياً، ليفقد كل منهما نقطتين، قبل جولة من ختام البطولة.

وتبقت لـ «الذئاب» مواجهتين أمام عجمان والوحدة على التوالي، ورفع «النسور» رصيده إلى «النقطة 25»، فيما بلغ الفجيرة «النقطة 15».

ولم يقدم الفريقان خلال المباراة ما يشفع لهما في لحصد النقاط الكاملة، وبقيت الشباك نظيفة على مدار الشوطين.