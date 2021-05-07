«الإعصار» يودع بالفوز الأكبر





مراد المصري (دبي)

ودع حتا دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتحقيق فوز معنوي على اتحاد كلباء بنتيجة 4 -صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد حمدان بن راشد في الجولة 25، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير فيما بقي "النمور" عند 36 نقطة. ويعتبر هذا أكبر فوز يحققه حتا خلال مشاركاته في دوري الخليج العربي لكنه لم يكن كافياً لبقاء الفريق في دوري الأضواء. كان اتحاد كلباء الأكثر هجوماً وإهداراً للفرص مطلع اللقاء، لكن حتا عرف كيف يخطف هدفاً عن طريق ميرال، الذي تابع ركلة حرة غير مباشرة ليسدد الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 . اقترب جوناثاس من تعزيز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول لكن القائم الأيمن تصدى لرأسيته. وفي الشوط الثاني عزز حتا تقدمه من ركلة جزاء نفذها جوناثاس بنجاح في الدقيقة 64، وأضاف الفريق الهدف الثالث بواسطة الأوزبكي دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 69، وعاد ميرال ليكمل رباعية حتا بعدما تابع كرة مرتدة أمام المرمى وأسكنها الشباك في الدقيقة 80.