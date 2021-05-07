البادل تنس.. تجذب «النواعم»

منير رحومة (دبي)

حققت رياضة البادل تنس، انتشاراً ملحوظاً واهتماماً متزايداً لدى الرياضيين، بفضل التشجيع الذي تلقاه اللعبة، والإقبال المتزايد من أفراد المجتمع عليها، وحفلت البطولة الرمضانية الأولى للسيدات، التي تم تنظيمها من قبل مجلس دبي الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات بالتعاون مع ملاعب بادل بوينت، وامتدت منافساتها لمدة يومين، بالإثارة والحماس، وشهدت مشاركة 16 لاعبة من فئة C ضمن 8 فرق تتنافس في أول ملعب بادل تنس للسيدات في الدولة، والذي يتخذ من نادي زعبيل للسيدات مقراً له.

وقدمت اللاعبات المشاركات مستويات مميزة دفعت القائمين على نادي زعبيل للسيدات إلى تبني الفائزات في البطولة، وتقديم الدعم الكامل لهن للاحتراف في رياضة البادل تنس من حيث التدريب المختص، بالإضافة إلى دعمهن للمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

وبهذه الخطوة سيكون النادي بمثابة نواة تعنى بتمكين وتأهيل لاعبات يحترفن التحكيم والتدريب في هذه اللعبة، التي باتت من أسرع الرياضات نمواً في العالم بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص.

وأقيمت البطولة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بإمارة دبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع المنافسات، وهي من البطولات التي أقيمت لتدعم عودة النشاط الرياضي تدريجياً، حيث شهدت إمارة دبي موسماً متميزاً من المنافسات الرياضية الرمضانية وفق إجراءات احترازية مشددة.