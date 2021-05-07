الإمارات بطل التارجت سبرينت للرماية

عجمان (وام)

توج فريقا الإمارات للرجال والسيدات أبطالاً لبطولة الإمارات للتارجت سبرنت، خامس البطولات التي ينظمها اتحاد الرماية هذا الموسم، حيث شهدت البطولة التي احتضنتها ميادين نادي مصفوت بعجمان مشاركة قياسية واسعة من الجنسين وسط إجراءات احترازية وبروتوكول صحي صارم، مما زاد المنافسة قوة وإثارة.

وتوج فريق الإمارات بطلاً لفئة الرجال على صعيد الفرق والفردي، حصد فريق الإمارات ذهب فرق البطولة بعد أن حل في المركز الأول، ونال كأس البطولة برصيد 18.18 نقطة عن طريق الرماة أحمد خالد الكعبي، وأحمد علي الكعبي، وخليفة حمد الجابري، واحتل فريق العين المركز الثاني ونال الميدالية الفضية عن طريق الرماة راشد الكتبي، ومحمد العامري، وأحمد الزيودي. فيما حصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية فريق مصفوت الذي ضم الرماة خايفة الكعبي وشهاب الكعبي وسعود الشريقي.

وعلى صعيد الفردي رجال نال ذهبية البطولة لاعب فريق الإمارات سالمين الشامسي، وحل زميله حمد الكعبي ثانياً ونال الميدالية الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب لاعب مصفوت عادل النعيمي. وفي منافسات السيدات توشح فريق الإمارات بالذهب، فيما حل ثانياً ونال الفضية فريق نادي العين، وجاء ثالثاً فريق مصفوت.

وأعرب سيف الزحمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، عن سعادته بالمشاركة الواسعة للجنسين والالتزام التام بالبروتوكول الصحي والمستوى الفني للمشاركين، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على تنفيذ برامجه رغم ظروف الجائحة وما تفرضه من تداعيات، كما اثنى على حسن التنظيم ووجه الشكر إلى نادي مصفوت مستضيف البطولة، وإلى الأندية المشاركة واللاعبين الذين اظهروا خلال المشاركة قدرات فنية هائلة.