«الآسيوي» يكشف أرقام مجموعات «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

كشف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالأرقام والإحصائيات، عن نجاح الدور الأول الذي أقيم بنظام البطولة المجمعة للمجموعات الخمسة بغرب آسيا، بعد منافسة قوية ومثيرة على مدار 6 جولات، حيث حجزت 8 أندية، بطاقات التأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الغرب، في حين ودع السباق 12 نادياً.

ورصد تقرير «الاتحاد» أبرز الإحصائيات، ومنها تسجيل 150 هدفاً في 60 مباراة، ويعد بيروزي والاستقلال الأعلى تسجيلاً «14 هدفاً» لكل منهما، وتصدر مايكل أولونجا مهاجم الدحيل قمة الهدافين، وله 9 أهداف، كما نجح تراكتور الإيراني في المحافظة، على نظافة شباكه طوال 5 مباريات، ليكون أقل الفرق تلقياً للأهداف «3 أهداف».

وجاء فوز الاستقلال على أهلي جدة 5-2، والدحيل على الاستقلال 4-3، ليجعل من المباراتين الأعلى تسجيلاً في المجموعات لمنطقة الغرب، وحصل اللاعبون على 206 إنذارات، ويعد الوحدة الأعلى بحصول لاعبيه على 16 بطاقة صفراء.

شهدت المباريات تسجيل هدفين بتسديدة مباشرة من ركلة حرة، وهما من نصيب سانتي كازورلا لاعب السد أمام النصر، ومايكل أولونجا لاعب الدحيل أمام أهلي جدة، وحصلت الفرق على 21 ضربة جزاء، تُرجمت منها 18 ضربة، وسجل شيخ دياباتي لاعب السد 3 ضربات وأهدر واحدة .

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي 4 أهداف في دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في 18 مباراة مع النصر في دوري أبطال آسيا منذ عام 2019.