5 مشاهد ترسم ملامح موسم اليد «الاستثنائي»





رضا سليم (دبي)

أسدل الستار عن موسم 2020-2021 لكرة اليد الاستثنائي، والذي لم يشهد سوى مسابقات الرجال والشباب والسيدات، بعد إلغاء مسابقات المراحل السنية، وانحصرت البطولات في 7 فقط منها 3 للرجال واثنتان للشباب ومثلهما للسيدات، وسيطر الشارقة على بطولات الرجال والشباب، فيما فاز الجزيرة ببطولتي السيدات على مستوى الدوري وكأس رئيس الدولة. ويبدو المشهد الأول في أولى بطولات الموسم كأس الإمارات والمشكلة التي أثارها شباب الأهلي بعد خسارته لمباراة العين 0-10، بسبب خطأ إداري وتطورت القضية ووصلت إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي حكم بفوز شباب الأهلي على العين بنفس النتيجة التي خرجت بها المباراة، إلا أن جملة «وما يترب عليه» جعلت القضية لا تزال في دائرة الحسابات المعقدة، حيث اعتبر الفرسان قرار مركز التحكيم بمثابة إعلان فوزه بالكأس، لأنه فاز على العين والشارقة في الدور النهائي، بينما الشارقة كان قد دخل المباراة ويدرك أن الخسارة بفارق قليل تمنحه اللقب وبالفعل خسر المباراة وفاز بالكأس، ورغم أن المشهد من بداية الموسم، إلا أنه لا يزال مستمراً وهو الأبرز على ساحة اللعبة حتى الآن برغم انتهاء الموسم، ولم يصدر القرار النهائي. ويأتي المشهد الثاني في الختام كونه أيضاً احتجاج تقدم به نادي الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، على خلفية توقف الساعة في آخر 3 ثوان، والتي سجلها فيها الشارقة هدف الفوز وتوج بالكأس، إلا أن اتحاد اليد حسم الاحتجاج بالرفض بعدما عاد إلى الشاشة الإلكترونية التي يعتمد عليها في مثل هذه الأمور. ويظهر التحكيم في الكادر من خلال الحكم الصغير راشد محمد إسماعيل، الذي أدار مباريات الشباب والرجال في موسم استثنائي بالنسبة للحكم القادم بقوة على الطريق، ويتم تجهيزه لنيل الشارة القارية، رغم أن عمره لم يتجاوز 18 عاماً، وهو نتاج مشروع الحكم الصغير الذي ينتظر خروج حكام جدد بعد 3 سنوات من العمل المتواصل. ويظهر أحمد صقر لاعب الظفرة في المشهد الرابع بعدما تصدر قائمة الهدافين المواطنين بدوري الرجال بتسجيله 96 هدفاً، في 20 مباراة، وهو أقدم لاعب في ملاعب اليد (48 سنة)، وهو ما يعد ظاهرة خاصة أن العميد صقر تنقل بين عدد من الأندية بعد رحيله من قلعة الإمبراطور، وسبق أن لعب للعين ثم الظفرة ولا زال اللاعب يصر على الاستمرار في الملاعب من خلال الأداء المميز له في فارس الظفرة. ويرتبط المشهد الخامس والأخير بالنواحي الفنية، وهو مشهد فوز الشارقة بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي دون هزيمة، ورغم أن الفريق حقق الدرع للعام الخامس على التوالي والخامس عشر في تاريخه، إلا أن عدم الخسارة أو التعادل في أية مباراة كان ظاهرة الموسم، في الوقت الذي استعاد فريق الجزيرة للسيدات درع الدوري، وكأس رئيس الدولة، بعد سيطرة فريق النصر للبطولتين في الموسم الماضي.