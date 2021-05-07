المنصوري: «ديربي» شباب الأهلي والنصر أفضل ختام للموسم

دبي (الاتحاد)

أكد سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، نائب لجنة المسابقات، أن الاهتمام بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم يتعاظم عاماً بعد عام، لأنها بطولة تجسد ارتباط الشعب بالقائد، وتحفر مكانها ومكانتها عند البطل من مسماها الغالي.

وأضاف: بهذه المناسبة نجدد عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهد أنفسنا على العمل بإخلاص، من أجل تطوير كرة القدم وجعلها قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية ومحبيها، وأشكر الأندية على جهودها طوال الموسم لدعم الاتحاد ومسابقاته، وكذلك للشركاء الاستراتيجيين وجماهير كرة القدم على تشجيعهم ومواصلتهم دعم الأندية في جميع المحافل بالرغم من غيابهم الاضطراري عن الملاعب، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ونتطلع إلى أن تكون عودتهم الاستثنائية في تلك المناسبة «بشرى خير» لنصل تدريجياً في الموسم المقبل إلى أعلى.

سيف ماجد المنصوري



وقال المنصوري إن وصول شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس رئيس الدولة يعد ثاني نهائي بين الفريقين هذا الموسم، بعد نهائي كأس الخليج العربي الذي توج بلقبه «الفرسان»، ويمثل حافزاً إضافياً للفريقين، من أجل بذل المزيد من الجهد، حيث يتطلع «الفرسان» لتأكيد الجدارة ومواصلة حصد البطولات، فيما يتطلع «العميد» لاقتناص اللقب وتعويض خسارة البطولة الماضية، مؤكداً أن الفريقين جديران باللقب، وأن جماهيريتهما أعطت قيمة إضافية للحدث الغالي، و«ديربي» الناديين هو أقدم «ديربيات» الكرة في الإمارات، ولا جدال أنه سيوفر أفضل مشهد ختامي للموسم الحالي، الذي يعد من أفضل المواسم الكروية في تاريخ الدولة من حيث المنافسة والمستويات التي قدمتها الفرق بوجه عام.

ودعا نائب رئيس لجنة المسابقات جماهير الفريقين، لتقديم صورة حضارية للتشجيع المثالي المحفز في الملعب، وأيضاً من خلال رسائلهم وما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن الالتزام بكل إجراءات البروتوكول الصحي وتعليمات حضور المباراة سيكون جواز المرور نحو استعادة كل المسابقات لجماهيرها، متمنياً للفريقين ولكل القائمين على المباراة التوفيق والنجاح في إخراج الحدث بأبهى صورة.