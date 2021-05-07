«هيئة الإنماء» تكرم شوكوروف

الشارقة (الاتحاد)

قام خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بتكريم الأوزبكي شوكوروف لاعب «الملك»، وبحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وذلك بعد إطلاق اللاعب اسم «الشارقة» على صالته الرياضية الخاصة باللياقة البدنية في العاصمة طشقند.

وافتتح شوكوروف عدداً من المشاريع التجارية الرياضية والخيرية في بلاده، من بينها صالة اللياقة البدنية، والتي أطلق عليها اسم الشارقة، ولقى تسمية المشروع أصداءً إيجابية، حيث نشر اللاعب عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات ترويجية، تناقلته الحسابات الإخبارية وتفاعل معها جمهور الإمارات والشارقة بدرجة كبير، الأمر الذي عكس علاقة الود بين اللاعب والجمهور.

ومن جانبه، أشاد خالد جاسم المدفع بمبادرة اللاعب، والتي تسهم في الترويج لاسم الإمارة في طشقند، وتعبر عن مدى تعلق اللاعب بالشارقة وشعبها، نظراً للتعامل الإيجابي، خلال فترة وجوده في الدولة، وتأثره بأصالة ثقافتها وكرم أهلها.

ويعتبر شوكوروف من اللاعبين البارزين في المنتخب الأوزبكي، والذي شارك معه في العديد من المناسبات الدولية، أبرزها نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتتطلع الهيئة من خلال هذا التكريم إلى فتح مجالات أكبر للتعاون والاستفادة من مشاريع شوكوروف التجارية في طشقند، بوصفها فرصة مميزة في الترويج عن الوجهات السياحية بالإمارة، واجتذاب السياح الأوزبكيين إليها، حيث تعمل خلال الفترة المقبلة بوضع منشورات وملصقات في محلاته التجارية وعرض فيديوهات ترويجية خاصة بالشارقة، ولقي الأمر قبولاً وحماساً من اللاعب الذي رحب بشدة بالتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

ويعتبر شوكوروف من اللاعبين المتميزين في دوري الخليج العربي في المواسم الثلاثة التي لعبها للشارقة، وكان من ضمن كتيبة «الملك» التي حققت ثنائية الدوري وسوبر الخليج العربي، بعد غياب طويل، كما يعرف اللاعب بأخلاقه العالية واحترامه للجميع وهو من الأجانب أصحاب الشعبية الكبيرة وسط جماهير كرة القدم الإماراتية عموماً و«الملك» على وجه الخصوص.

وعن سبب تسمية مشاريعه التجارية في بلاده باسم الشارقة، قال شوكوروف: عندما قدمت إلى الشارقة قبل 3 مواسم، لم أكن أعرف الكثير نظراً لأنها التجربة الاحترافية الأولى خارج أوزبكستان، إضافة إلى عدم إجادتي للغتين العربية والإنجليزية، ومع ذلك وجدت مساندة كبيرة من زملائي وإدارة النادي والجهاز الفني، وعمل الجميع على تسهيل مهمتي مع الفريق، رغم صعوبة التواصل كما كان الحب الكبير من جمهور الشارقة الداعم، وسهل مهمتي، كما جعلني ألعب الكرة، وأنا محاط بالحب، كما أن أحضرت أسرتي للعيش معي، وأفتخر بأن ابنتاي من مواليد الشارقة.

وأضاف هذه العلاقة الخاصة مع المكان والجمهور والنادي أوجدت رابطاً قوياً بيني وبين اسم الشارقة، وقررت أن يحمل هذا المشروع في بلادي اسم الإمارة ليكون جزءاً من رد الجميل.

وتدرس الهيئة مع شوكوروف خلال المرحلة القادمة مقترحاتٍ حول إمكانية استقطاب بعض المشاهير والمؤثرين الأوزبكيين المعروفين بجماهيريتهم الإعلامية الكبيرة في موطنه، ودراسة فرص التعاون معهم كسفراء ترويجيين للسياحة في الشارقة، وتعريف الجمهور الأوزبكي بالمشاريع السياحية والتنموية التي تشهدها الشارقة في هذا القطاع مختلف التجارب التي تقدمها «الإمارة الباسمة» لزوارها، إلى جانب تسليط الضوء على الاهتمام الكبير الذي تلقاه المسيرة التنموية للقطاع السياحي من الحكومة والقيادة الرشيدة في الإمارة.