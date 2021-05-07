تمديد «الطوارئ» يعزز الشكوك حول أولمبياد طوكيو

طوكيو (أ ف ب)

قبل أقل من ثمانين يوماً على انطلاق أولمبياد طوكيو، المؤجل من صيف 2020 بسبب جائحة كورونا، أعلن رئيس الوزراء الياباني، عن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو الجاري، ما يعزّز نسبة الشكوك حيال ألعاب يصرّ المنظمون على إقامتها بظروف آمنة.

وقال يوشيهيدي سوجا: عدد الإصابات الجديدة مرتفع في المدن الكبرى، ولا تزال المستشفيات مكتظة في مقاطعات في غرب البلاد، لذا قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو، بعد أن كان الموعد الأوّلي لانتهائها الثلاثاء المقبل بعد أن فرضت في نهاية أبريل الماضي.

وبالإضافة إلى طوكيو وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوجو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوجا.

وعلى الرغم من أن إجراءات الإغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل القيود على وجه الخصوص تقييد الحد من نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق الموقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية. ومع ذلك، يمكن تخفيف بعض القيود وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، مثل حظر المتفرجين في الأحداث الرياضية. وتسجّل الإمبراطورية راهنًا زهاء 5300 إصابة يومية، فيما تسبب الوباء في وفاة حوالي 10500 شخص منذ بداية عام 2020.

وتشكل هذه الموجة الجديدة من الإصابات ضربة لأولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق في 23 يوليو المقبل. وأصرّت الحكومة، المنظمون المحليون واللجنة الأولمبية الدولية، مرارًا على إمكانية إقامة «ألعاب آمنة». وسبق أن قررت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن قدوم قرابة 11 ألف رياضي ووفود من 200 دولة، يُقلق العديد من اليابانيين المتخوفين من أن يتسبّب العرس العالمي بتفاقم الأزمة الصحية.