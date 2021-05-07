جودو الإمارات يحرز برونزية «جراند سلام كازان»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو، بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة جراند سلام كازان للجودو في روسيا، التي اختتمت اليوم، بعد أن حقق 4 انتصارات قوية في اليوم الثاني من البطولة في مختلف مباريات مجموعة حديدية في وزنه، الذي ضم 44 لاعباً من أبرز المصنفين والمتأهلين لأولمبياد طوكيو، أبرزهم المصنف الأول في تلك المجموعة الإسرائيلي طوهار بوطبول، الذي تعرض للخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لاعبنا فيكتور بعد مباراة قوية أظهرت تطور مستوى فيكتور بالرغم من ترشيحات خبراء اللعبة لبوطبول قبل النزال، ليضيف بذلك بطل الإمارات البرونزية الثانية بإشراف المدرب الجديد المولديفي باكال، بعد بفوزه قبل أيام بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، التي أقيمت مؤخراً في مدينة بيشكيك بقيرغيزستان.

وجاء تحقيق فيكتور للبرونزية بعد سلسلة من الانتصارات بدأت بلقاء الدور الثاني بعد أن تخطى مباريات مرحلة الدور التمهيدي، بفوزه على الأوكراني خومولا أرتيم، ثم الكازاخستاني شمشيف دينار والروماني رايكو اكسندرو قبل لقاء تحديد المركز الثالث، وقد نال المركزين الأول والثاني للوزن المنتخب الروسي بفوز الشاب الذهبي المغمور محمد بك مخمد بيكوف على مواطنة الصاعد أيوب خزالييف في النهائي.

وبهذه البرونزية الغالية احتل جودو الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والمركز الـ19 على مستوى الترتيب العام للبطولة التي ضمت 79 دولة من بينها 10 دول عربية، بينما تقدم المنتخب الروسي المتطور لصدارة الترتيب العام قبل ختام البطولة برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ثم منتخب اليابان بذهبيتين، وفي المركز الثالث برصيد ذهبية واحده منتخبات فرنسا، كحال جورجيا، المجر، وبولندا.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تهنئة فيكتور ومدربه باكال قبل مغادرتهما صالة البطولة، مثمناً جهود اللاعب المتطور الذي حقق وعده بانتصارات متتالية خلال ساعات معدودة، مما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية خلال أولمبياد طوكيو، والذي يسبق توجه المنتخب إليه، مشاركته ببطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

وقال الدرعي: تابعنا باهتمام جراند سلام كازان التي سخر لها الاتحاد الروسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجودو كافة متطلبات النجاح، ونحن سعداء بما تحقق، ونأمل في مواصلة النجاحات ببطولة العالم في بودابست وأولمبياد طوكيو، بعد التطور الكبير في أداء المنتخب وبشكل خاص اللاعب فيكتور.