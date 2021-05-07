«صباح» تواجه 11 خيلاً في كأس الوثبة

داكس (الاتحاد)

تواجه المهرة «صباح» لياس لإدارة السباقات، تحدي 11 خيلاً من الذكور، في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري ايشا، غداً بمضمار داكس الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم. ويقام السباق لمسافة 2300 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 14,000 يورو.

وكانت «صباح» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «شدايد» والفرس «ثروة الوثبة»، قد خاضت أربع سباقات حققت خلالها الفوز مرة في سباق بري محمد أوكيلي لمسافة 2500 متر والذي أقيم العام الماضي بمضمار أجين.

ويقود «صباح» التي ستشارك للمرة الأولى هذا الموسم الفارس أورتيز مندزابل، بإشراف المدرب دو جوليمين. وينافس على اللقب «جاتسباي دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ميللي لوري فولارد، وسجل الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، 3 انتصارات من إجمالي 9 مشاركات.

ومن أقوى المرشحين المهر «حا أحلم الأحلام» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، وحقق ابن «جلنار الخالدية» الفوز مرتين، وحل في المركز السادس في سباق الفئة الأولى.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.