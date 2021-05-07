رونالدو وإبرا.. مواجهة «نارية» على مقعد «الأبطال»





ميلانو (أ ف ب)

تشهد المرحلة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة نارية بين يوفنتوس الثالث وضيفه ميلان الرابع، في صراعهما على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان فريق «السيدة العجوز» خسر رهانه على الفوز بلقب الـ «سيري أ» للموسم العاشر توالياً بعدما أزاحه إنتر عن عرشه، بتتويجه بلقبه التاسع عشر في تاريخه والأوّل منذ عام 2010، الأسبوع الماضي، بعد تعثر مطارده المباشر أتالانتا أمام ساسوولو 1-1، قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.

ويستقبل فريق المدرب أنتونيو كونتي المنتشي بإنجازه على ملعبه سان سيرو منافسه سامبدوريا السبت، في مباراته الأولى له في عقر داره منذ فوزه باللقب، حيث تم السماح للجماهير بالاحتفال خارج أسوار الملعب بسبب الإجراءات الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتتنافس 5 أندية خلف إنتر على ثلاثة مقاعد في المسابقة الأوروبية الأم، حيث يتساوى أتالانتا ويوفنتوس وميلان برصيد 69 نقطة لكل منها، فيما يحتل نابولي المركز الخامس متأخراً بفارق نقطتين، ولاتسيو المركز السادس بفارق 5 نقاط ولكن مع مباراة مؤجلة. لم يدخل «يوفي» ضمن حساباته في بداية الموسم خسارة اللقب أو عدم التأهل إلى دوري الأبطال، علماً أنه وصل مرتين إلى النهائي القاري في العقد الأخير في موسمي 2014-2015 و2016-2017.

ويعتمد «السيدة العجوز» في مسعاه الأوروبي على نجمه البرتغالي رونالدو برصيد 27 هدفاً في صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو الصائم عن هز الشباك في مبارياته الخمس الأخيرة. وعلى غرار «سي آر 7»، مدد مهاجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إقامته في إيطاليا لمدة عام، ليكون حينها قد بلغ سن ال 40 عاماً.

وبعث «إبرا» الحياة إلى النادي اللومباردي مع عودته إليه منتصف الموسم الماضي، وقاده لإحراز سلسلة من 27 مباراة من دون خسارة قبل السقوط أمام يوفي نفسه 1-3 في سان سيرو في يناير 2021. وأكثر من ذلك، ساهم المهاجم السويدي في اعتلاء ميلان لصدارة الدوري قبل العطلة الشتوية، ليعود ويتراجع في الترتيب بعد خسارته في المواعيد المهمة أمام الكبار أمثال إنتر ويوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو.

ويأمل ميلان أن ينهي لمضيفه يوفنتوس تفوقه عليه على ملعبه «أليانز» في المواجهات التسع الأخيرة بينهما في الدوري، وذلك قبل مباراة صعبة ثانية خارج القواعد أمام أتالانتا في المرحلة 38 الأخيرة. من ناحيته، يسافر الأحد أتالانتا الثاني إلى بارما الهابط إلى الثانية وفي ذهنه الاستفادة من المواجهة بين غريميه يوفنتوس وميلان لتعزيز وصافته، في حين يأمل نابولي أن يفوز السبت على مضيفه سبيتسيا الذي يصارع للبقاء في الأولى، ولاتسيو على مضيفه فيورنتينا في اليوم ذاته للبقاء في سباق دوري الأبطال.