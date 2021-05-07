«القوة الضاربة» لهجوم «الأبيض» تقلق الجهاز الفني

معتز الشامي (دبي)

ما زالت فاعلية القوة الهجومية للمنتخب الوطني، تشغل تفكير الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، وذلك قبل أيام من التجمع المرتقب، المتوقع تقديمه إلى 15 مايو الجاري، بدلاً من التوقيت السابق، والذي كان مقرراً في 17 مايو.

ويخشى الجهاز الفني التأثير السلبي لفترة الراحة الطويلة على اللاعبين، خاصة بعد إعادة جدولة مباراة الفجيرة والوحدة، وأيضاً مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي يوم 16 مايو، بينما ينتهي الدوري بـ «الجولة 26» يوم 11 الجاري، حيث يحصل غالبية عناصر المنتخب الدوليين، على راحة سلبية تصل إلى 4 أيام فقط، بينما يلتحق بالمعسكر المغلق للمنتخب لاعبي الوحدة، بالإضافة إلى لاعبي النصر وشباب الأهلي طرفي نهائي الكأس بعد منحهما يومين راحة على أقل تقدير.

ونظراً لتجمع قائمة «الأبيض» على 3 مراحل، يضع الجهاز الفني جميع الأسماء المرشحة لدخول التجمع المنتظر، تحت المتابعة الدقيقة، مع تحليل الأداء الفني للاعبين عقب كل جولة، إلا أن عدم ظهور بعض الأسماء بالمستوى المأمول، زاد قلق الجهاز الفني، حول جاهزية بعض العناصر التي وضعت تحت المتابعة الفنية خلال الفترات الماضية، حيث يتوقع أن يعلن مارفيك قائمة لن تقل عن 30 لاعباً، ويتم تخفيضها بعد التجمع إلى 24 لاعباً.

ويستعد منتخبنا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي يستضيفها في دبي من 3 إلى 15 يونيو المقبل، حيث يدخل «الأبيض» تجمعاً يوم 15 مايو الجاري، ويستمر في التدريبات اليومية، بينما يخوض تجربة دولية وحيدة أمام نظيره الأردني يوم 24 الجاري.

ويحتاج المنتخب في مشواره بالتصفيات إلى حسم بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة، أن يحقق الفوز في مبارياته الأربع المتبقية بمشوار التصفيات، أمام منتخبات ماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام وتايلاند، ويحتل فيتنام المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، بينما يحل منتخبنا في الترتيب الرابع بـ 6 نقاط.

ويضع مارفيك وجهازه المعاون سيناريو الإعداد بتقسيم المعسكر المرتقب للجانب البدني، لضمان جاهزية اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الفنية وأسلوب وطريقة اللعب، إلا أن عدم ظهور علي مبخوت وتيجالي وليما بالمستوى المأمول في «الجولة 24»، بعد توقف الدوري لمدة شهر، زاد من قلق جهاز المنتخب، الذي يتمنى أن يستعيد اللاعبين في الجولتين 25 و26، كامل جاهزيتهم الفنية بعد شهر من التوقف لبعض اللاعبين، بينما شاركت أغلب العناصر من الدوليين، مباريات أنديتهم في دوري أبطال آسيا، مع الشارقة والوحدة وشباب الأهلي.