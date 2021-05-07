والد جوارديولا يرفض «الماتادور»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يرغب فالينتي جوارديولا والد «بيب» المدير الفني لمانشسترسيتي، في أن يتولى نجله تدريب منتخب «الروخا» الإسباني، وقال في تصريحات لراديو فيلا ترينيداد الأرجنتيني، إنه لا يحبذ رؤيته على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وكان فالينتي يرد على سؤال، بشأن ما إذا كان نجله يفكر في العودة إلى بلاده، وقيادة المنتخب، في حالة فوز فريقه بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، أو في أي مستقبل قريب.

وأضاف والد جوارديولا: أتمنى عودته إلى برشلونة وليس للمنتخب، وعلى أي حال تلك ليست نصيحة، لأنني لا يمكن أن أفرض عليه شيئاً، فهوفي الخمسين من عمره، ويعرف جيداً ما يتعين عليه عمله وما يريده.

وأبدى فالينتي عدم موافقته بصفة شخصية على فكرة تدريب ابنه لمنتخب «الماتادور»، لأنه كتالوني ويريده أن يعود للعمل في برشلونة مدرباً أو مستشاراً فنياً، وقال: هذا ما لا أستبعده، أما حكاية المنتخب، فأشك فيها كثيراً.

وعن رأيه في إمكانية توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي مانشسترسيتي الذي يقوده نجله مديراً فنياً، بعد أن وصل النجم الأرجنتيني إلى نهاية عقده مع برشلونة، قال والد جوارديولا: كل أندية العالم الكبرى ترغب في أن يكون ميسي لاعباً في صفوفها. وأضاف: أعتقد أن «بيب» لن يكون ضد وجود ميسي في مانشستر سيتي، ولكنه استدرك قائلاً: « بيب» الذي يحمل حباً كبيراً لـ «البارسا»، قد لا يرغب في أن يصطدم بالنادي.