شباب الأهلي «1» بطل دوري الشاطئية

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق شباب الأهلي «1» بلقب ودرع دوري الإمارات لكرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على «دي أكس بي» 8-3، في المباراة النهائية التي جرت على الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، فيما حقق شنغهاي الفوز على شرطة دبي 9-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي جرت على الملعب ذاته.

وسلّم يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، بحضور جوان كوسكو نائب رئيس «BSWW»، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، درع الدوري والميداليات الذهبية ومكافأة قدرها 30 ألف درهم لأعضاء فريق «الفرسان»، والميداليات الفضية ومكافأة 20 ألف درهم لأعضاء فريق دي أكس بي، فيما تسلم أعضاء شنغهاي مكافأة المركز الثالث وقدرها 10 آلاف درهم.

وثمن يوسف السهلاوي دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الذي كان له أثراً كبيراً في عودة منافسات المسابقة من جديد، وتُعد رافداً رئيساً ومهماُ لاكتشاف اللاعبين المميزين لدعم منتخباتنا الوطنية، وهنأ السهلاوي شباب الأهلي باللقب، مشيداً بفريق «دي أكس بي».

بدوره هنأ علي حمد فريق شباب الأهلي على حصد لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية خلال دور المجموعات، وصولاً إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب، وأشاد في الوقت ذاته بفريق دي أكس بي على نتائجه الإيجابية التي حققها في المسابقة، والتي أسهمت في وصوله إلى المباراة النهائية، وفريق شنغهاي الذي تمكن من حصد المركز الثالث بالدوري، كما أشاد بمشاركة 11 فريقاً في نسخة الموسم الرياضي الحالي التي تُعد باكورة عودة مسابقات الكرة الشاطئية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد إقامة المزيد من المسابقات التي تخدم انتشار اللعبة في جميع أنحاء الإمارات، في ظل الدعم اللامحدود من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتوجيهاته بزيادة قاعدة ممارسي كرة القدم الشاطئية بالمزيد من الفئات العمرية المختلفة اللاعبين.

من جهته أشاد جوان كوسكو بدعم وجهود اتحاد كرة القدم الخاصة بعودة نشاط مسابقة دوري كرة القدم الشاطئية بالدولة التي تملك شعبية واسعة في المنطقة، وتمنح الفرصة للعديد من اللاعبين لإبراز مواهبهم، بما يخدم مصلحة المنتخب الأول في مشاركاته القارية والدولية المقبلة، وما يمثله ذلك من دافع قوي لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات الرياضية للعبة.